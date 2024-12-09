Названы главные экономические пожелания россиян на Новый год

Bankiros: россияне попросили у Деда Мороза доллар по 30 рублей и много денег

Большинство опрошенных россиян попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций, много денег и доллар по 30 рублей. О главных пожеланиях граждан на 2025 год сообщает Bankiros.

Анонимный опрос проводился в Telegram-канале портала с 4 по 9 декабря 2024 года, в нем приняли участие в общей сложности 2095 человек. По итогам исследования выяснилось, что 21 процент респондентов попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций. Еще 19 процентов попросили у него «денег. много денег». В свою очередь, 15 процентов хотели бы видеть курс доллара в следующем году на уровне в 30 рублей. При этом 12 процентов пожелали «доллар по 150 рублей». Для 10 процентов опрошенных важно снижение розничных цен на товары, а 7 процентов попросил о «пощаде».

В свою очередь, 6 процентов попросили у Деда Мороза ставки до 10 процентов годовых по ипотеке и кредитам, 5 процентов — «прощение» всех долгов, а 4 процента — достичь цели Центробанка (ЦБ) по инфляции. Наконец, 1 процент респондентов попросило сделать ставки по банковским вкладам свыше 25 процентов.

Ранее первый зампреда ВТБ Дмитрий Пьянов разместил в РБК колонку под названием «Письмо Деду Морозу и Снегурочке», где высказал пять пожеланий в адрес Минфина и Центробанка. Одним из них была просьба поддержать курс рубля. Он напомнил, что только за последние несколько месяцев курс российской валюты просел к доллару на 17 рублей. На этом фоне Пьянов попросил власти принять меры для снижения излишней волатильности на внутреннем рынке.

В ответ зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время регулятор не видит необходимости в валютных интервенциях для поддержания курса рубля в определенном диапазоне. По его мнению, подобная стратегия исчерпала себя еще до прихода на пост главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Теперь, как отметил Заботкин, в ЦБ не разделяют мнения о положительном влиянии возврата к манипуляциям на валютном рынке.