В России с 5 февраля упрощается процесс вступления в наследство

В России с 5 февраля начал действовать новый порядок вступления в наследство. Об изменениях рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что нововведения связаны со вступлением в силу законодательных поправок в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, подписанные президентом России Владимиром Путиным еще 8 августа 2024 года.

Нотариусов обязали запрашивать информацию о смерти наследодателя

По словам юриста, согласно новым правилам нотариусы обязаны запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при оформлении свидетельства о праве на наследство, чтобы убедиться в смерти наследодателя и его родственных связях с желающим получить наследство.

Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство, в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Александр Хаминский юрист

Хаминский уточнил, что придерживаться установленного порядка не потребуется лишь в одном случае: если нотариусу предъявят документы, подтверждающие государственную регистрацию смерти наследодателя, составленные за пределами России. При этом, обратил внимание эксперт, в их составлении непременно должны принимать участие должностные лица компетентных органов иностранного государства.

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Нововведения упростят процесс вступления в наследство

Юрист считает, что нововведения упростят процесс вступления в наследство в России. В частности, по его словам, новый порядок вступления в наследство упростит процесс подтверждения родства между наследником и наследодателем, а также сократит число судебных споров о наследстве.

Кроме того, получение сведений нотариусами напрямую из ЗАГСов позволит им упростить процедуру извещения родственников об открытии наследства. Мошенникам, в свою очередь, станет сложнее заполучить чужое наследство по поддельным документам.

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В России захотели изменить порядок принятия наследства для одной категории граждан

Для наследников участников специальной военной операции (СВО) на Украине предложили изменить сроки принятия наследства. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Дело в том, что согласно действующему законодательству, получить наследство можно в течение полугода с даты смерти. Однако в случае с погибшими на СВО бойцами эта дата не всегда становится известна вовремя, так как военнослужащие могут числиться пропавшими без вести, или же документы приходят с опозданием. В результате наследники пропускают срок вступления в право наследования, пояснил один из авторов инициативы Дмитрий Вяткин.

Во внесенном законопроекте, по его словам, предлагают разрешить эту проблему. В частности, наследникам участников СВО предлагают разрешить принимать наследство, обратившись к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти, минуя обращение в суд.