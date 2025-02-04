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15:57, 4 февраля 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали удорожание молочной продукции

Глава АКОРТ Караваев: Поставщики предупредили о росте цен на молочную продукцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российские торговые сети получили уведомления от производителей о росте закупочных цен на молочную продукцию, что в конечном счете приведет к плавному увеличению розничной стоимости молочной продукции. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что подобные заявки от производителей носят регулярный характер. Часть из них проверяется торговыми сетями на предмет обоснованности, а другая все еще находится на рассмотрении. «Ретейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме», — пояснил Караваев.

Тем не менее, добавил он, часть из этих заявок с большой долей вероятности будет одобрена торговыми сетями. Однако рост розничных цен скорее всего окажется менее стремительным, чем динамика увеличения закупочных. «Поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными», — резюмировал глава АКОРТ.

По итогам 2024 года одним из самых подорожавших молочных продуктов в России стало сливочное масло. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), за 12 месяцев розничная стоимость этой продукции выросла в среднем на 36,2 процента. Эксперты связывали подобную динамику во многом с ростом себестоимости и удорожанием сырья. Средняя же наценка на самые бюджетные социально значимые продукты питания в РФ (сливочное масло, молоко, хлеб и т.д.), как уточняли в АКОРТ, составила 5,7 процента.

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