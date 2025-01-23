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12:58, 23 января 2025Экономика

В России раскрыли среднюю наценку на ключевые продукты питания

АКОРТ: Средняя наценка на ключевые продукты в России составила 5,7 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года средняя наценка на самые бюджетные социально значимые продукты питания в российских магазинах составила 5,7 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В организации уточнили, что речь идет о ключевых продуктах питания «первой цены», то есть самых доступных социально значимых товарах. В эту категорию обычно включают хлеб, молоко, масло сливочное, масло подсолнечное, чай, макароны, яйца, куриное мясо, крупы, соль, сахар, мука, овощи, бананы, яблоки и другие продукты, относящиеся к эконом-сегменту.

В декабре средняя наценка на продукты первой необходимости в 25 товарных категориях в крупных продуктовых сетях составила 4,8 процента. С нулевой наценкой в последний месяц 2024 года в российских магазинах продавались подсолнечное масло, куриные яйца, говядина, тушка цыпленка-бройлера и белокочанная капуста, резюмировали в АКОРТ.

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Ранее в организации назвали гречневую крупу и куриные яйца самыми подешевевшими продуктами питания в России. В 2024 году стоимость первой снизилась в среднем на 14,8 процента, а вторых — на 11,16 процента. За отчетный период свинина в крупных розничных сетях подешевела на 2,3 процента, тушки бройлера — на 2,1 процента, а баранина — на 0,25 процента.

Самым же подорожавшим продуктом питания в России в прошлом году, по данным Росстата, оказался картофель. Его розничная стоимость за отчетный период увеличилась в среднем на 92 процента в сравнении с показателем за 2023-й. В декабре средние цены на этот овощ достигли отметки в 56,9 рубля за килограмм. В топ-3 по темпам роста стоимости также вошли репчатый лук (плюс 48,2 процента) и белокочанная капуста (плюс 44,7 процента). Резкий прирост также продемонстрировали цены на лососевую красную икру (плюс 37,7 процента) и сливочное масло (плюс 36,2 процента).

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