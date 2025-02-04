Россияне стали реже не платить за ЖКУ

В России уменьшилось число должников за ЖКУ

За год в России снизилось число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

По данным ведомства, на 1 января 2025 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности составил 3,2 миллиона. Это на 300 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Минстрое подтвердили снижение числа должников и заявили, что общий объем просроченной дебиторской задолженности на 1 декабря 2024 года снизился на 1,5 процента относительно декабря 2023-го.

«Собираемость платежей граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, составляет 95,4 процента», — добавили в министерстве. Также отмечается, что всего в России оплачено 97,5 процента ЖКУ.

Ранее депутат Антон Немкин предостерег россиян от популярной мошеннической схемы. По его словам, аферисты стали часто присылать поддельные квитанции за ЖКХ.