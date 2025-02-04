Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

В Астрахани мужчина решил пострелять по птицам с балкона и попал в девушку

В Астрахани сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из пневматической винтовки с балкона жилого дома и ранил проходившую мимо девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, все произошло накануне. В отдел поступило сообщение о госпитализации 22-летней местной жительницы с ранением бедра. Силовики опросили пострадавшую и установили, что та получила травму в результате выстрела из пневматической винтовки, когда шла с сестрой по улице Адмирала Нахимова.

Вскоре стрелок был задержан — им оказался житель Астрахани 1990 года рождения. Во время допроса он пояснил, что в день случившегося решил поупражняться в стрельбе по птицам, но случайно попал в ногу девушке.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Сейчас он находится под стражей, пневматическое оружие у него изъяли.

Ранее в Химках сотрудники полиции задержали вооруженного жителя Пензенской области, замеченного на балконе многоквартирного дома.