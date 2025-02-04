Россиянка подожгла квартиру изнутри и выдвинула пожарным условие для спасения

Жительница Ижевска отказалась спасаться из горящей квартиры без тапочек

Пенсионерка из Ижевска подожгла квартиру изнутри и выдвинула пожарным условие для спасения. Об этом сообщает МЧС в официальном Telegram-канале.

Как рассказали спасатели, у 85-летней жительницы города развилась паранойя — она считала, что ее преследуют, и для «избавления» от обидчиков решила сжечь собственную квартиру. Опомнившись, пенсионерка попыталась потушить помещение, но огонь распространился слишком быстро, и ей пришлось выйти на балкон.

Пожарные подняли специальную лестницу к окну квартиры женщины, но та отказалась спасаться из горящего помещения до тех пор, пока ей не выдадут обувь. «Пришлось уговаривать спуститься. Она сказала, что пока мы ей не наденем тапочки, она никуда не пойдет. Обули, спустили», — приводит МЧС слова начальника пожарного караула Георгия Белых.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии коты стали причиной пожара в квартире.