Россиянка сходила в туалет в аэропорту и лишилась всех денег на отдых

У россиянки украли сумку с отложенными на отдых деньгами в аэропорту Кольцово

Россиянка сходила в туалет в аэропорту Екатеринбурга Кольцово и лишилась всех отложенных на отдых денег. Об этом сообщается на сайте УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

Уточняется, что кража произошла 18 октября 2024 года, но расследование уголовного дела завершилось только сейчас. По данным источника, 47-летний житель Челябинска сообщил в полицию, что у его жены украли сумку с документами и примерно 120 тысячами рублей.

По словам россиянина, в ожидании рейса в турецкую Анталью его супруга отошла в туалет и оставила там ручную кладь. Через полчаса женщина заметила пропажу и вернулась в уборную, но там сумки уже не оказалось.

Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой — ею оказалась 59-летняя жительница Каменска-Уральского. Через два дня правоохранители задержали злоумышленницу и доставили ее в дежурную часть для дачи показаний. Даже после того, как женщине показали записи с камер, она продолжала отрицать свою вину.

Позже россиянка все же призналась в преступлении. Она рассказала, что в тот день работала в кафе аэропорта и зашла в туалет, где увидела забытую пассажиркой сумку. Женщина похитила чужое имущество и потратила все деньги.

В МВД также сообщили, что в 2006 году россиянка уже привлекалась к уголовной ответственности по статье об умышленном лишении другого человека жизни и отбывала наказание в тюрьме.

В сентябре 2024 года россиянин украл в аэропорту Пулково часы, попал на видео и был пойман полицией по горячим следам. Мужчина заметил забытый аксессуар в ящике для вещей в зоне досмотра, забрал его себе и пошел на посадку.