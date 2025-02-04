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15:51, 4 февраля 2025Россия

Россиянка занялась сексом с бывшим мужем и не выжила

NewsNN: Жительница Нижнего Новгорода занялась сексом с бывшим мужем и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жительница Нижнего Новгорода занялась сексом с бывшим мужем и не выжила. Об этом сообщил NewsNN источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

По данным российского издания, 33-летняя женщина поступила в больницу с тяжелыми травмами. Врачи поставили ей диагноз «разрыв сигмовидной кишки, осложненный перитонитом». Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Врачи заявили о случае с пациенткой в полицию. Оперативникам удалось выяснить, что некоторое время назад женщина встречалась с экс-супругом. Они напились и вступили в незащищенный половой акт. После, по словам мужчины, бывшая возлюбленная пожаловалась ему на боль.

До этого сообщалось, что в Саратовской области суд приговорил к полутора годам в колонии-поселения 20-летнего молодого человека, половая связь с которым привела 14-летнюю школьницу к летальном исходу.

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