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18:29, 3 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин получил полтора года колонии за смертельный секс со школьницей

Суд Саратовской области дал 1,5 года парню за гибель школьницы после связи с ним
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Саратовской области суд приговорил к полутора годам в колонии-поселения 20-летнего местного жителя, половая связь с которым привела 14-летнюю школьницу к летальном исходу. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный признан виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»). Эти преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести. По совокупности наказания он получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

По данным следствия, девочка-подросток не выжила после сексуальных отношений с молодым человеком.

30 января сообщалось, что следователи предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц в Орехово-Зуево Московской области.

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