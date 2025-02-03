Россиянин получил полтора года колонии за смертельный секс со школьницей

Суд Саратовской области дал 1,5 года парню за гибель школьницы после связи с ним

В Саратовской области суд приговорил к полутора годам в колонии-поселения 20-летнего местного жителя, половая связь с которым привела 14-летнюю школьницу к летальном исходу. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный признан виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»). Эти преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести. По совокупности наказания он получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

По данным следствия, девочка-подросток не выжила после сексуальных отношений с молодым человеком.

30 января сообщалось, что следователи предъявили обвинение 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на школьниц в Орехово-Зуево Московской области.