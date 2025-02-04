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17:04, 4 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку приговорили к шести годам за расправу над бывшим сожителем

В Подмосковье осудили женщину за убийство бывшего сожителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили женщину за расправу над бывшим сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Как установил суд, в октябре 2024 года женщина со знакомым была в квартире у ее бывшего сожителя, где в ходе распития спиртных напитков они избили пострадавшего, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи с криминалистами смогли оперативно установить подозреваемых и задержать.

Женщина признана виновной по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении ее соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку.

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