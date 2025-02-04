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12:04, 4 февраля 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания Utair запустила распродажу билетов в Дубай из городов России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания Utair запустила распродажу билетов в Дубай из городов России. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что акция приурочена к 58 дню рождения компании. При покупке авиабилетов в Дубай из Москвы, Тюмени и Сургута путешественники могут получить скидку 25 процентов по промокоду HAPPYSALE25.

Еще 25 процентов можно получить в виде кэшбека при бронировании полета по тарифу «Премиум». Купить билеты со скидками можно с 3 по 9 февраля, а улететь по выбранным направлениям — до 20 марта.

Ранее сообщалось, что Россия захотела увеличить количество авиарейсов с Египтом. Это связано с ростом турпотока в эту мусульманскую страну.

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