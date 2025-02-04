Российские военные корабли заметили вблизи Японии

Newsweek: Вблизи территориальных вод Японии замечены три российских корабля

Вблизи территориальных вод Японии замечены три российских военных корабля. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Японии.

«Флотилия из трех российских военных кораблей, включая два ракетных корабля, была замечена в понедельник вблизи территории Японии во время развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщается в публикации.

По данным Минобороны Японии, корабли направлялись из Японского моря в сторону Восточно-Китайского моря. Два корабля представляли собой корветы, в то время как третий, по предположениям ведомства, был судном снабжения. В министерстве сообщили, что для наблюдения за ситуацией были направлены самолет и корабль.

2 февраля пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что корабли «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга» вышли из Владивостока в дальний поход для участия в учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

22 января министерство обороны Великобритании отправило два корабля следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.