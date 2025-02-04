Лебедев: ВС России атаковали позиции ВСУ в Березовке, Купянске и Муравском

Российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России атаковали позиции украинской армии в Купянске, Березовке, Благодатовке и Муравском. Вблизи последнего населенного пункта, уточнил Лебедев, находится небольшой лес, где ВСУ расположили артиллерию.

«Место хорошее, тихое, а рядом проходит железная дорога, по которой шла поставка снарядов и обеспечения. Эту идиллию разрушил наш ФАБ, упавший и взорвавшийся в лесу. (...) Похожий прилет был вблизи села Березовка, в том же Золочевском районе», — добавил представитель пророссийского подполья.

Днем 4 февраля в Харьковской области раздался взрыв. Он прогремел в городе Изюме, сообщения об этом подтвердил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.