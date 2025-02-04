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13:13, 4 февраля 2025Бывший СССР

В одном из городов Харьковской области прозвучал взрыв

В Изюме Харьковской области прозвучал взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout / Reuters

В городе Изюме Харьковской области прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на своих корреспондентов сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Изюме на Харьковщине прогремел взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном 4 февраля в 12:40.

Данный инцидент также прокомментировали местные власти. Факт взрыва подтвердил в своем Telegram-канале глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что в 2022 году опрос среди жителей взятой российскими военными части Харьковской области показал, что люди готовы стать частью России. Политик добавил, что в области готовился референдум.

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