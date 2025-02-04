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11:41, 4 февраля 2025Россия

Российский губернатор передал гладкоствольные ружья на СВО

Губернатор Забайкалья Осипов передал два гладкоствольных ружья на нужды СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал два гладкоствольных ружья на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что это были подарки от дорогих ему людей. «На спецоперации они нужнее. Поэтому призываю вас тоже по возможности помочь нашим воинам», — призвал он.

Осипов подчеркнул, что жители Забайкалья сдали уже более 400 единиц оружия. По его информации, каждому, кто приносит оружие, вручается благодарность от регионального управления Росгвардии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно бьют по жилым домам и гражданским автомобилям. Он пояснил, что в приграничных населенных пунктах ведутся работы по восстановлению домов, однако это не всегда безопасно: на некоторых улицах дроны прилетают три-четыре раза в день.

ЖЗЛ
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