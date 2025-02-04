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16:03, 4 февраля 2025Силовые структуры

Российского бездомного осудили за расправы над бомжами в московском лесопарке

Суд в Москве дал 22 года маньяку, убившему 9 бездомных в Бутовском лесопарке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд приговорил к 22 годам лишения свободы бездомного Алексея Безбородова, который расправился с девятью людьми в Бутовском лесопарке Москвы около 15 лет назад. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, уроженец Липецкой области приехал в столицу на заработки в 2009 году и поселился в квартире знакомой. Когда женщина продала жилье, пара переехала в лес. Туда маньяк начал приглашать других бомжей и лиц, ведущих маргинальный образ жизни, а затем душил их и резал ножом.

Всего от его рук за период с 2010 по 2011 год пострадали девять человек. Поводом для расправ служили бытовые конфликты.

Мужчина был задержан в 2024 году. Первые 10 лет наказания он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии.

Ранее следователи в Краснодарском крае начали проверять информацию о домогательствах к ребенку со стороны бездомного мужчины.

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