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18:19, 4 февраля 2025Силовые структуры

Рядом с атакованным школьным автобусом в Запорожской области нашли части БПЛА

СК нашел части ударного БПЛА у школьного автобуса, атакованного в Васильевке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Из-за удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области возбуждено дело

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили части ударного беспилотника (БПЛА) рядом со школьным автобусом, атакованным в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

По его данным, на месте случившегося были найдены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса дрона, предположительно, типа квадрокоптер. Все вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

Утром во вторник, 4 февраля, губернатор Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате атаки пострадали пятеро детей — все они получили осколочные ранения.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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