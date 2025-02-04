Рядом с атакованным школьным автобусом в Запорожской области нашли части БПЛА

Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили части ударного беспилотника (БПЛА) рядом со школьным автобусом, атакованным в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
По его данным, на месте случившегося были найдены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса дрона, предположительно, типа квадрокоптер. Все вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.
Утром во вторник, 4 февраля, губернатор Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате атаки пострадали пятеро детей — все они получили осколочные ранения.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.