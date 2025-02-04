Из-за удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области возбуждено дело

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

В Запорожской области возбудили дело из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) иностранного производства по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве.

Утром 4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате атаки украинских военных пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.