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13:38, 4 февраля 2025Силовые структуры

Из-за удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области возбуждено дело

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

В Запорожской области возбудили дело из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) иностранного производства по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления, отметили в ведомстве.

Утром 4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате атаки украинских военных пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.

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