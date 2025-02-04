Седокова описала привлекательных женщин фразой «их называют поверхностными»

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова высказалась о мнении общества по поводу привлекательных женщин. Мнением она поделилась в шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Певица исполнила композицию «Потому что нельзя быть красивой такой» и столкнулась с критикующими фразами со стороны судей. По словам исполнительницы, она неслучайно выбрала такую песню.

«Почему-то женщину, когда она хорошо выглядит, всегда называют достаточно поверхностной. Мне хотелось развенчать этот миф», — описала Седокова свое видение отношения публики к привлекательным женщинам.

В декабре 2024 года Седокова показала откровенное фото после развода. Звезда предстала в черном бархатном платье длины мини, оформленном глубоким V-образным декольте и разрезами на бедрах.