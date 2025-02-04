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14:47, 4 февраля 2025Ценности

Седокова описала привлекательных женщин фразой «их называют поверхностными»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globalloookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова высказалась о мнении общества по поводу привлекательных женщин. Мнением она поделилась в шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Певица исполнила композицию «Потому что нельзя быть красивой такой» и столкнулась с критикующими фразами со стороны судей. По словам исполнительницы, она неслучайно выбрала такую песню.

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«Почему-то женщину, когда она хорошо выглядит, всегда называют достаточно поверхностной. Мне хотелось развенчать этот миф», — описала Седокова свое видение отношения публики к привлекательным женщинам.

В декабре 2024 года Седокова показала откровенное фото после развода. Звезда предстала в черном бархатном платье длины мини, оформленном глубоким V-образным декольте и разрезами на бедрах.

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