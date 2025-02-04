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08:49, 4 февраля 2025Мир

Шольц обвинил Трампа в эгоизме из-за предложенной Украине сделке

Шольц: Слова Трампа об обмене ресурсов Украины на военную помощь эгоистичны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа об использовании природных ресурсов Украины в обмен на военную помощь являются эгоистичными. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит газета Merkur.

«Было бы очень эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования иностранной оборонной помощи. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что украинцы смогут финансировать реконструкцию своей страны», — отметил политик.

По словам Шольца, реконструкция Украины является «большой задачей», поэтому ресурсы страны «необходимо использовать для финансирования всего, что понадобится» после урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Он указал на то, что заинтересован в получении этих ресурсов в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

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