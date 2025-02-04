Случайно назначенный глава ФБР стал символом борьбы с политикой Трампа благодаря мемам

NYT: Директор ФБР Дрисколл стал символом борьбы с Трампом благодаря мемам

Случайно назначенный Дональдом Трампом глава ФБР Брайан Дрисколл стал символом борьбы с политикой нового президента благодаря мемам. Об этом рассказало издание The New York Times (NYT).

«Брайан Дрисколл, исполняющий обязанности директора ФБР, стал невероятным символом молчаливого сопротивления кампании Министерства юстиции против сотрудников ФБР, расследовавших беспорядки 6 января», — отмечено в материале.

На основе фото Дрисколла, обладающего нетипичной для директора ведомства внешностью — густые усы и длинные волосы, сотрудники ФБР сделали несколько мемов, которыми высмеивали новую администрацию. На одном из них, например, он в образе Бэтмена борется с Департаментом эффективности правительства Илона Маска.

Интересно, что Брайан Дрисколл оказался временно исполняющим обязанности директора ФБР по ошибке. Его имя было ошибочно указано на сайте Белого Дома, однако несмотря на это ему удалось поработать на важной должности в течение нескольких дней.

Ранее исследующие НЛО агенты ФБР начали опасаться увольнения при Дональде Трампе. По мнению Politico, они могут лишиться своих мест из-за мер по повышению эффективности американской бюрократии, предпринимаемым новой администрацией.