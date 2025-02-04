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15:27, 4 февраля 2025Мир

Исследующие НЛО агенты ФБР испугались за свои должности из-за Трампа

Politico: ФБР опасается, что Трамп может уволить исследующих НЛО сотрудников
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

В ФБР опасаются, что президент США Дональд Трамп может уволить в результате политики сокращений членов неформальной группы, исследующей неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Я обеспокоен тем, что рабочая группа UAP ФБР может пострадать от изменений в переходном периоде, и эти лидеры могут не знать о невероятной работе, которую выполняют эти агенты, и о том, как их расследование может быть уполномочено в рамках формализованных межправительственных усилий», — приводит издание слова отставного пилота ВМС США, исполнительного директора Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса.

Как уточняют источники журнала, причиной сокращения может стать тот факт, что некоторые следящие за возможными инопланетянами сотрудники также участвовали в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года радикальными сторонниками Трампа. Предполагается, что они могут быть уволены из-за чувства мести американского лидера.

31 января Каролина Ливитт, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, объяснила появление сотен НЛО над военными базами в штате Нью-Джерси. По ее словам, это были беспилотники, которые были разрешены к использованию Федеральным управлением гражданской авиации США. Многие из них запускались с развлекательными целями.

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