Стюардесса сделала фото в кабине пилотов и восхитила иностранцев

Бортпроводница венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Airlines сделала фото в униформе в кабине пилотов и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в пальто, розовой рубашке и черной юбке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Вау, потрясающе красивая девушка», «Фантастическое фото», «Великолепная», «Милая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates российская стюардесса раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница подчеркнула, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации.