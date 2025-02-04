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11:22, 4 февраля 2025Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к пяти годам колонии за призывы к экстремизму

В Алтайском крае осудили мужчину за призывы к экстремизму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае осудили мужчину за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности») УК РФ.

По данным агентства, 29-летний местный житель в период с 2021 года по 2022 год неоднократно оправдывал идеологию террористической деятельности. Также в интернете положительно оценивал насильственные действия против россиян и публично призывал к экстремистской деятельности.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мужчина получил 2,5 года за публичные призывы к расправе над русскими.

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