Суд закрыл процесс бывшего медиаменеджера Пригожина

В Санкт-Петербурге суд закрыл процесс связанного с Пригожиным медиаменеджера

Суд в Санкт-Петербурге закрыл процесс бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова, связанного с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, по делу о вымогательстве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Прокурор заявил, что ряд свидетелей по делу являются военнослужащими, поэтому может быть разглашена военная тайна. Кроме того, в материалах дела содержатся данные о дислокации военных частей и общественно политической деятельности России.

Отмечается, что в деле также фигурирует переписка, участники которой не давали согласия на ее разглашение. Горбунов и его адвокаты выступили против закрытия процесса.

По версии следствия, которое ведет МВД, медиаменеджер в течение долгого времени вымогал деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам Пригожина. Попытки вразумить вымогателя были тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы.