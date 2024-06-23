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07:25, 23 июня 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали двух связанных с Пригожиным медиаменеджеров. Кто они и в чем их обвиняют?

В Петербурге за вымогательство задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Елена Копылова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге силовики задержали двух медиаменеджеров, связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Речь идет о топ-менеджере медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунове и главном редакторе «Конкретно.ру» Кирилле Метелеве.

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Задержанных обвиняют в вымогательстве у спецпредставителя губернатора

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, Горбунов и Метелев были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Им вменяется статья 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, которое ведет МВД, медиаменеджеры в течение долгого времени деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам Пригожина. Попытки вразумить их остались тщетными, поэтому Малькевич написал заявление в правоохранительные органы.

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Фигуранты имели отношение к проектам Пригожина

Как пишет издание, с 2019 года Илья Горбунов фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года заведовал всеми входящими в медиаструктуру Пригожина Telegram-каналами, а также фигурировал как куратор спецпроектов.

Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники издания предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Пригожин.

Александр Малькевич в прошлом руководил сайтом USA Really — дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН) — медиа, входившим в холдинг Пригожина.

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Ранее Пригожина сочли причастным к арестам генералов в Минобороны РФ

В мае телеканал «Царьград» со ссылкой на источник сообщил, что Евгений Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России.

По его данным, бизнесмен на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о реальном положении дел на фронте, передав при этом главе государства некую папку с документами, в которых содержалась информация о реальном положении дел в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Однако политолог Сергей Макров, который, по его словам, был знаком с бизнесменом, считает, что Пригожин не имеет отношения к чисткам в Минобороны. Он заявил, что со временем тот утратил доверие президента за активные атаки на военное ведомство.

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      Марина Совина
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