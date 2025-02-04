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15:00, 4 февраля 2025Россия

Тело главы УФАС российского региона нашли под окнами здания антимонопольной службы

ТАСС: Глава УФАС по Республике Карелия Пряхин покончил с собой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петрозаводске покончил с собой глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артур Пряхин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, Следственный комитет российского региона сообщил агентству, что смерть Пряхина наступила на рабочем месте.

Как выяснило местное издание «Daily Карелия», тело чиновника нашли прохожие под окнами административного здания на набережной Варкауса, где расположена антимонопольная служба.

Пряхин родился в 1968 году в Ленинграде. С 1997 года по 2011 год работал в МВД, закончив службу в должности главы регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями. После этого занимался лесной промышленностью. Пряхин возглавил УФАС Карелии в феврале 2014 года. Имел чин государственного советника России второго класса.

Ранее стало известно о самоубийстве коммерческого директора группы компаний «Благо» Александра Хайдина. Тело предпринимателя обнаружили в гараже СНТ «Северная корона». Рядом с погибшим нашли предсмертную записку с адресованными супруге словами благодарности.

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