У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

У летевшего из Тбилиси в Петербург самолета возникла проблема с двигателем

У летевшего из Грузии самолета авиакомпании «Азимут» возникла проблема с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 2 февраля на борту следовавшего из Тбилиси в Санкт-Петербург пассажирского лайнера. Экипаж доложил о проблеме с малым газом в одном из двигателей.

Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. По данным источника, аварийная ситуация не декларировалась. Посадка прошла благополучно.

Ранее у другого самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем. Инцидент случился с летевшим из Москвы в Стамбул Airbus A321 2 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил, что один из двигателей лайнера не вышел на взлетные обороты.

