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15:35, 3 февраля 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

У летевшего в Стамбул российского самолета возникла проблема с двигателем
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Стамбул Airbus A321 в воскресенье, 2 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о том, что один из двигателей лайнера не вышел на взлетные обороты.

По данным источника, в результате взлет был прерван и воздушное судно с пассажирами на борту вернули на стоянку.

Ранее направлявшийся в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером 30 января. После взлета экипаж доложил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.

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