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15:38, 4 февраля 2025Россия

Украина ударила сразу по шести населенным пунктам российского региона

Гладков: ВСУ ударили по шести населенным пунктам Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по шести населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В Валуйском городском округе дроны дважды атаковали поселок Уразово. Взрыв одного из них повредил социальный объект, а также машину. Второй беспилотник посек объект торговли и легковой автомобиль. В селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела повреждены фасады и заборы двух частных домов. Также прилетом задета линия электропередачи.

В Муроме Шебекинского округа FPV-беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повредив кровлю, остекление и одну из стен. Кроме того, в Новой Таволжанке дрон взорвался возле частного дома, а в хуторе Балки летательный аппарат повредил линию электроснабжения.

«Еще два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в доме выбиты окна и посечена дверь. Вторым дроном атакован легковой автомобиль — у транспортного средства повреждены лобовое стекло и кузов», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Пострадавших, предварительно, нет.

Ранее стало известно о возможной подготовке ВСУ вторжения в Белгородскую область. Как выяснилось, Киев нарастил численность 58-й отдельной мотопехотной и 104-й отдельной автомобильной бригад, а также группировки войск в районе российского региона.

ЖЗЛ
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