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20:18, 4 февраля 2025Бывший СССР

Украинские военные атаковали машину с ребенком в Запорожской области

Балицкий: ВСУ беспилотником атаковали машину с ребенком в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области при помощи беспилотника атаковали гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница, киевские террористы направили БПЛА в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком», — написал он.

Как рассказал губернатор, водитель автомобиля получил осколочные ранения средней степени тяжести. Женщина, ехавшая на пассажирском кресле, получила легкие осколочные ранения, а ребенок не пострадал.

Ранее украинские военные атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате удара ВСУ пострадали пятеро детей и водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

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