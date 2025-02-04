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11:56, 4 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пес Патрон раскритиковал Маска

Пес Патрон раскритиковал Маска за закрытие USAID
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Аккаунт украинского служебного пса по кличке Патрон раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за закрытие Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующее сообщение опубликовал аккаунт пса в социальной сети X.

«Пока Илон Маск, пользуясь своим положением в этом мире, критикует работу USAID, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мои усилия по просвещению детей об опасности наземных мин», — написали авторы аккаунта.

Аккаунт также сообщил, что агентство финансировало проекты, в которых участвовал Патрон. При этом не указано, кто именно получал средства за счет грантов.

Ранее Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. Он заявил, что агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

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