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05:37, 4 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о случаях ликвидации сдающихся в плен

РИА Новости: ВСУ ликвидируют сдающихся в плен для уничтожения свидетелей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ликвидировать тех, кто сдается в российский плен, чтобы убрать свидетелей преступлений украинских солдат и их руководителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский пленный.

Солдат рассказал, что в его группе находились два тяжелораненых сослуживца. Один погиб до эвакуации, другой — в процессе смены позиций. По его словам, российские военные пришли им на помощь, в то время как солдаты ВСУ «бросают, и FPV по своим же сбрасывают, и "Бабой-ягой" своих же обстреливают».

«Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаемся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать, дай бог, что нам повезло и нас вывели», — рассказал он.

Ранее украинский пленный рассказал об угрозах офицеров ВСУ. По его словам, они обещают расправу за невыполнение приказов

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