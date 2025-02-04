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04:50, 4 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об угрозах офицеров ВСУ

РИА Новости: Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео разговора с украинским пленным.

Солдат рассказал, что пленных хотели отвести в определенное место, где находился раненый человек из другой точки. Один из бойцов подчеркнул, что остальные туда не пойдут.

«...На что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдете, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли», — сообщил пленный.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области. «Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — сказал он.

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