Украинцы вышли на протест против блокпостов на границе с Белоруссией

В Ровенской области начались протесты против блокпостов на границе с Белоруссией

В Ровенской области начались протесты украинцев против блокпостов на границе с Белоруссией. Видео опубликовал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«На границе отсутствуют какие-либо военнослужащие белорусской армии, чем уже несколько лет [президент Украины Владимир] Зеленский пугает украинский народ», — сообщил политик.

По информации Дмитрука, жители населенного пункта Старое Село на границе с Белоруссией вышли на протест против блокпостов и установленных ограждений. Несколько сотен украинцев потребовали засыпать нарытые вокруг села рвы и убрать натянутую по периметру колючую проволоку.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о прибытии в страну сотен тысяч украинцев. Как отметили в погранкомитете, большая часть граждан Украины приехала в республику через Польшу.