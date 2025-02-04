Уличенный ФСБ в финансировании терроризма россиянин получил девять лет колонии

Житель Читы получил девять лет лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Забайкальскому краю.
Мужчину отправят в тюрьму на первые три года срока, а затем он будет переведен в колонию особого режима.
По данным ФСБ, 28-летний читинец с 2020-го по 2023 год регулярно переводил денежные средства на счета международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России, для обеспечения боевиков вооружением и амуницией. Кроме того, россиянин занимался пропагандой идей террористической деятельности и пытался вербовать жителей региона.
В ходе обыска у него дома силовики изъяли средства связи, платежные документы, подтверждающие его преступную деятельность.
30 января сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, который готовил исламист. Он намеревался подорвать электричку по маршруту Кисловодск — Минводы.