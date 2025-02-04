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08:22, 4 февраля 2025Силовые структуры

Уличенный ФСБ в финансировании терроризма россиянин получил девять лет колонии

УФСБ: Суд приговорил к 9 годам колонии жителя Читы за финансирование терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Житель Читы получил девять лет лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Забайкальскому краю.

Мужчину отправят в тюрьму на первые три года срока, а затем он будет переведен в колонию особого режима.

По данным ФСБ, 28-летний читинец с 2020-го по 2023 год регулярно переводил денежные средства на счета международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России, для обеспечения боевиков вооружением и амуницией. Кроме того, россиянин занимался пропагандой идей террористической деятельности и пытался вербовать жителей региона.

В ходе обыска у него дома силовики изъяли средства связи, платежные документы, подтверждающие его преступную деятельность.

30 января сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, который готовил исламист. Он намеревался подорвать электричку по маршруту Кисловодск — Минводы.

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