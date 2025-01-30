ФСБ предотвратила готовившийся исламистами подрыв электрички на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, задержан исламист за подготовку подрыва

Начало событий в новости ФСБ задержала готовившего теракт в электричке в российском регионе радикала

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержан исламист, который готовил подрыв электрички, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. Он намеревался совершить теракт дистанционным способом. У него в ходе обыска в Ессентуках силовики нашли компоненты, химические вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

После теракта мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, подозреваемый приехал в Россию из Центральной Азии. Он дал присягу запрещенной в стране международной террористической организации и успел провести разведку местности после покупки компонентов для бомбы.

Ранее 30 января сообщалось, что ФСБ выявила действовавшего в Московской области украинского диверсанта.