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11:50, 30 января 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила готовившийся исламистами подрыв электрички на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, задержан исламист за подготовку подрыва
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала готовившего теракт в электричке в российском регионе радикала

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержан исламист, который готовил подрыв электрички, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. Он намеревался совершить теракт дистанционным способом. У него в ходе обыска в Ессентуках силовики нашли компоненты, химические вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

После теракта мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, подозреваемый приехал в Россию из Центральной Азии. Он дал присягу запрещенной в стране международной террористической организации и успел провести разведку местности после покупки компонентов для бомбы.

Ранее 30 января сообщалось, что ФСБ выявила действовавшего в Московской области украинского диверсанта.

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