ФСБ задержала готовившего теракт в электричке в российском регионе радикала

В Ставропольском крае ФСБ задержала радикала за подготовку теракта в электричке

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали радикала за подготовку теракта в электричке из Кисловодска в Минводы. Об этом сообщает РИА Новости.

У него дома нашли компоненты взрывного устройства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»). Он уже признал свою вину и рассказал, что получил задание о теракте от своих кураторов.

Задержанный является гражданином одного из государств Центральной Азии, а также членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), которая и поставила ему задачу совершить теракт. Иностранец планировал дистанционно подорвать электричку и уехать в Сирию для вступления в ряды МТО.

О предотвращении теракта сообщалось ранее.