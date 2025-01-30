Готовивший теракт заявил о полученном им задании подорвать электричку на Ставрополье

ФСБ: Готовивший подрыв электрички на Ставрополье дал признательные показания

Задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Ставропольском крае дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина, приехавший в Россию из Центральной Азии, рассказал на допросе, что получил от представителя запрещенной террористической организации задание взорвать электричку. Для изготовления взрывного устройства он приобрел селитру, саморезы и гвозди. Также в ходе обыска у него по месту проживания в Ессентуках силовики изъяли химические вещества.

Ранее 30 января ФСБ сообщила о предотвращении теракта в электричке, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. Задержан исламист, который дал присягу террористической организации. Он успел провести разведку местности после покупки компонентов для бомбы. После теракта мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. В отношении него возбуждено уголовное дело.