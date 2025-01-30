Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 30 января 2025Силовые структуры

Задержание готовившего теракт в электричке на Ставрополье попало на видео

ФСБ показала видео задержания исламиста, готовившего теракт на Ставрополье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила готовившийся исламистами подрыв электрички на Ставрополье

ФСБ показала видео задержания террориста, который готовил подрыв электрички в Ставропольском крае. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде спускается по лестнице. В этот момент его задерживают силовики и отводят в машину. Во время дачи показаний злоумышленник признается, что купил необходимые для производства бомбы компоненты – с помощью них он должен был взорвать электричку.

О задержании исламиста стало известно в четверг, 30 января. Предварительно, он намеревался совершить подрыв электрички, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. В ходе обыска в Ессентуках у мужчины нашли компоненты, химические вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Пилоты разбившегося в Вашингтоне самолета могли не заметить вертолет перед столкновением

      Минобороны назвало число дезертировавших из ВСУ солдат

      Женщина спрятала 14 килограммов наркотиков в инвалидном кресле

      Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше