Задержание готовившего теракт в электричке на Ставрополье попало на видео

ФСБ показала видео задержания исламиста, готовившего теракт на Ставрополье

ФСБ показала видео задержания террориста, который готовил подрыв электрички в Ставропольском крае. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде спускается по лестнице. В этот момент его задерживают силовики и отводят в машину. Во время дачи показаний злоумышленник признается, что купил необходимые для производства бомбы компоненты – с помощью них он должен был взорвать электричку.

О задержании исламиста стало известно в четверг, 30 января. Предварительно, он намеревался совершить подрыв электрички, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минводы. В ходе обыска в Ессентуках у мужчины нашли компоненты, химические вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

