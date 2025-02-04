В Белом доме заявили о желании «половины мира» помочь завершить конфликт на Украине

Советник Уолтц: Половина мира хочет помочь Трампу завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты получают предложения о помощи для завершения конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

«Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту [США Дональду] Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны», — рассказал представитель Белого дома. По словам Уолца, Вашингтон получает различные запросы. В то же время он отметил, что ему «нечего подтвердить или сообщить».

Ранее Майк Уолтц отстранил десятки сотрудников Совета, отвечающих за Украину, Иран и КНДР. Как рассказал его секретарь, советник Трампа инициировал «полную проверку» чиновников по вопросам распространения ядерного оружия Ираном и Северной Кореей, кибершпионажа и конфликта России с Украиной. Таким образом власти США хотят гарантировать, что сотрудники Совета национальной безопасности будут привержены реализации программы «Америка прежде всего».