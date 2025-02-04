В Кремле оценили план Трампа по предоставлению Украине помощи за редкоземельные ресурсы

Песков назвал план Трампа по помощи Украине за ресурсы предложением о покупке

План президента США Дональда Трампа о предоставлении помощи Украине взамен на редкоземельные ресурсы является предложением Киеву эту помощь покупать. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль не дает дополнительных комментариев по словам Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. «Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», — ответил пресс-секретарь.