Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 4 февраля 2025Мир

В Кремле оценили план Трампа по предоставлению Украине помощи за редкоземельные ресурсы

Песков назвал план Трампа по помощи Украине за ресурсы предложением о покупке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

План президента США Дональда Трампа о предоставлении помощи Украине взамен на редкоземельные ресурсы является предложением Киеву эту помощь покупать. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль не дает дополнительных комментариев по словам Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. «Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», — ответил пресс-секретарь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      В Германии раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

      В ВСУ заявили о продвижении российских войск под Димитровым

      Сотрудников российской военно-космической академии обвинили в мошенничестве

      В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

      В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

      Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

      В России высказались о штрафах за старые автомобили

      В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше