В Кремле ответили на вопрос о словах Трампа по прогрессу на Украине

Песков: Кремль не дает дополнительных комментариев по словам Трампа

Кремль не дает дополнительных комментариев по словам президента США Дональда Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», — ответил представитель Кремля на вопрос о словах американского лидера.

Песков также указал, что Соединенным Штатам следует исходить не из необходимости новых военных поставок, а предложить варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Песков заявил, что продолжение поставок оружия США Украине очевидно. По его словам, их прекращение не ожидается в дальнейшем будущем и на данный момент времени Вашингтон продолжает поддерживать Киев оружием.