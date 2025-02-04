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12:17, 4 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о прекращении США поставок оружия на Украину

Песков: Продолжение поставок оружия США Украине очевидно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Продолжение поставок оружия США Украине очевидно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Соединенным Штатам Америки лучше вообще не оказывать помощь Киеву и способствовать завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Он также потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Киева.

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