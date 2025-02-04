В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

Изменение категорий годности по ряду болезней расширяет возможности для поступления на службу желающих, которые ранее по медицинским показаниям не могли этого сделать. Необходимость поправок разъяснили «Ленте.ру» в Минобороны России (МО РФ).
Как пояснили в оборонном ведомстве, военную службу в Российской армии по-прежнему смогут проходить только те, у кого нет серьезных ограничений по здоровью.
При этом, по данным МО РФ, в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появилось большое количество желающих поступить на службу, и внесенные изменения дадут им возможность пройти повторное медицинское освидетельствование для прохождения военной службы.
«Изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях "Расписания болезней" в целях упрощения врачами-специалистами подходов при различных заболеваниях, в том числе излеченных, что расширяет возможности для поступления на службу желающих, кто ранее по медицинским показаниям не мог», — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту. В частности, предполагается пересмотреть категории годности для пациентов с диагнозами: сифилис, гипертония, шизофрения, а также невротические расстройства и расстройство личности.