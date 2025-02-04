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13:22, 4 февраля 2025Россия

В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

МО РФ: Изменение категорий годности расширяет возможности поступления на службу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Изменение категорий годности по ряду болезней расширяет возможности для поступления на службу желающих, которые ранее по медицинским показаниям не могли этого сделать. Необходимость поправок разъяснили «Ленте.ру» в Минобороны России (МО РФ).

Как пояснили в оборонном ведомстве, военную службу в Российской армии по-прежнему смогут проходить только те, у кого нет серьезных ограничений по здоровью.

При этом, по данным МО РФ, в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появилось большое количество желающих поступить на службу, и внесенные изменения дадут им возможность пройти повторное медицинское освидетельствование для прохождения военной службы.

«Изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях "Расписания болезней" в целях упрощения врачами-специалистами подходов при различных заболеваниях, в том числе излеченных, что расширяет возможности для поступления на службу желающих, кто ранее по медицинским показаниям не мог», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту. В частности, предполагается пересмотреть категории годности для пациентов с диагнозами: сифилис, гипертония, шизофрения, а также невротические расстройства и расстройство личности.

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