Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

Минобороны России хочет поменять список болезней для медкомиссий военкоматов

Министерство обороны России решило скорректировать действующее с 2013 года Положение о военно-врачебной экспертизе граждан, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу, в том числе по контракту. Соответствующий проект постановления правительства страны, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что по некоторым болезням изменится категория годности.

Категории годности к военной службе и графы в расписании болезней Военнослужащие делятся на три графы: I графа — призывники (граждане при первоначальной постановке на воинский учет);

II графа — новобранцы (военнослужащие по призыву);

III графа — контрактники. Категории годности: «А» — годен без ограничений;

«Б» — годен с незначительными ограничениями;

«В» — ограниченно годен (не подлежит призыву в мирное время);

«Г» — временно не годен (отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом);

«Д» — не годен (выдается военный билет с отметкой о полном освобождении от военной службы). Согласно тексту документа, категории годности по одинаковым болезням у военнослужащих, относящихся к разным графам, могут отличаться.

Сифилис

Среди предложенных Министерством обороны изменений — корректировка категории для военнообязанных с диагнозом «сифилис». Сейчас в военных комиссариатах лицам с первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации (то есть, когда в течение года после завершения лечения ранних форм сифилиса отмечается постепенное снижение титра антител, но полного выздоровления не наблюдается) присваивают категорию годности «В» (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное время).

Поправками предлагается присваивать этим призывникам категорию годности «Б4» (по ней можно служить в инженерных и железнодорожных войсках, связистами, техниками, охранниками ВОХР).

В свою очередь, новобранцев и контрактников (графы II и III) с такой формой сифилиса, как и сейчас, будут относить к категориям годности «Б» (годен с незначительными ограничениями) и «А» (годен) соответственно.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Гипертоническая болезнь

Еще одним изменением станет появление в расписании гипертонической болезни I стадии (гипертония первой степени — давление 160/100). Сейчас в Положении присутствуют только три более тяжелых вида гипертонии.

Призывникам (графа I) с таким диагнозом предлагается ставить категорию годности «Б3» (смогут служить мотострелками, водителями бронетранспортеров, в карауле и химвойсках), новобранцам (графа II) — «Б», а контрактникам (графа III) — «А».

Шизофрения, невротические расстройства и расстройство личности

Для кандидатов в контрактники (графа III) с диагнозом «шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства и аффективные расстройства (расстройства настроения)» поправками предлагается изменить категорию «Д» (не годен) на «В» «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях».

Такие же изменения предлагается сделать контрактников с диагнозами «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» и «расстройства личности» — изменить категорию «Д» на «В» «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях».

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения из-за употребления психоактивных веществ вместо категории «В» предлагается присваивать «Б». В данном случае это также относится только к контрактникам, имеющим «умеренные и незначительные» нарушения.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как в Минобороны объясняют изменения

В оборонном ведомстве отметили, что опыт массового освидетельствования военнослужащих во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине выявил неточности в расписании болезней, при этом ряд диагностических критериев требуют их приведения к современным подходам.

«Ленте.ру» в Минобороны разъяснили, что предлагаемые изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях Расписания болезней, что, как отмечается, расширяет возможности для поступления на службу желающих, которые ранее по медицинским показаниям не могли быть приняты в ряды Вооруженных сил

«В условиях проведения СВО и желания поступить на службу большого числа людей такие изменения дают возможность пройти повторное освидетельствование для прохождения военной службы», — заявили в пресс-службе.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что проходить военную службу в Вооруженных силах России по-прежнему смогут только граждане, не имеющие серьезных ограничений по здоровью.