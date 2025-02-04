В МВД разъяснили порядок включения в реестр контролируемых лиц

МВД: Иностранцев будут включать в реестр контролируемых лиц в десяти случаях

В МВД России разъяснили десять случаев, когда иностранных граждан будут включать в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Данные иностранцев попадут в реестр контролируемых лиц в том случае, если у них истечет срок временного пребывания или разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания.

Также основанием для попадания в реестр станет передача гражданина по реадмиссии, аннулирование визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство или отказ о признании его беженцем. Попадут в реестр и те иностранцы, которые пребывали в России более 72 часов в качестве пассажиров на борту круизного судна, чье российское гражданство было прекращено, кому назначили наказание в виде выдворения, кто незаконно пересек границу страны.

Проверить наличие человека в таком списке можно будет с 5 февраля.