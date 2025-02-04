Гончаренко: Зеленский — человек с ограниченным мировоззрением

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют без понимания, когда они смогут вернуться домой, а республике необходимо добиться четких сроков демобилизации — а если президент Владимир Зеленский этого не понимает, то он является человеком с ограниченным мировоззрением. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Время — наш величайший враг. Чем дольше затягивается вопрос демобилизации, тем больше проблем накапливается в армии. Усталые люди не могут эффективно воевать», — заявил нардеп.

По его словам, добиться четких сроков демобилизации — вопрос выживания страны, а отсутствие возможности ротации приведет еще к большим потерям и снижению боеспособности.

«Если этого не понимает Зеленский, то он человек с ограниченным мировоззрением», — заключил нардеп.

Ранее Гончаренко заявил, что Украина потеряла миллиарды гривен из-за коррупционных схем национального Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). По его словам, Счетная палата зафиксировала серьезные нарушения в управлении арестованными активами.