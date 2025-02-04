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15:02, 4 февраля 2025Россия

В России ребенок ударил учителя после драки с одноклассником

В Усолье-Сибирском ребенок ударил учителя после драки с одноклассником
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МВД38»

В Усолье-Сибирском Иркутской области ученик шестого класса ударил преподавателя после драки со сверстником. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Потасовка с одноклассником у 12-летнего ученика завязалась в коридоре школы. Когда это заметил педагог, он повел шестиклассника к директору — тогда мальчик и ударил учителя.

Как сообщили в МВД, полицейские уже установили всех участников конфликта. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, ударившего учителя мальчика доставили в полицию — ребенок уже состоит на учете.

Ранее в подмосковной Балашихе учитель физкультуры дал подзатыльник школьнику. Педагог пытался остановить потасовку между пятиклассником и семиклассником, но не сдержался и ударил одного из учеников.

ЖЗЛ
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